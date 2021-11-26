Елизавета Туктамышева: не скажу, что стала каким-то символом женского катания

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию 24-летняя Елизавета Туктамышева рассказала, почему не завершает карьеру.
«Я чувствую поддержку, как люди за меня болеют, переживают. Я это вижу. Я бы не сказала, что отношение как-то кардинально поменялось, но я не хочу об этом думать. Я хочу думать о том, как сделать ещё лучше программу, как бы мне еще улучшить результаты. Поэтому я стараюсь нейтрально относиться к тому, что говорят все вокруг.
Не скажу, что стала каким-то символом женского катания, это очень громкое высказывание. Всегда старалась перебарывать себя и идти поперёк сложившимся правилам. Для меня это было всегда интересно, если есть молодые, а возрастных фигуристок становится всё меньше. Значит, я должна кататься, я покажу, что это возможно, чувствую в себе силы.
Не могу брать на себя ответственность и говорить, что я символ женского катания. Есть ещё и другие фигуристки в мире, которым за 20. Они тоже прекрасно катаются. Важно просто со всей душой и сердцем относиться к тому, что ты делаешь», — сказала Туктамышева в превью Гран-при России на сайте Первого канала.
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