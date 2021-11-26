Советский чемпион ОИ объяснил, почему Туктамышева не победила в прошлом олимпийском цикле

Олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев рассказал, почему, по его мнению, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева не выиграла все соревнования в предыдущем олимпийском цикле.

«Лиза вообще уникальная фигуристка. Она могла выиграть абсолютно всё ещё в прошлом олимпийском цикле, но уступала в мелочах. На невнимательном отношении к тренировкам, к соревнованиям, к своей собственной форме.

Для меня Туктамышева — это человек-загадка. Способности колоссальные, талант тоже велик. Научиться в зрелом возрасте многооборотным прыжкам — очень сложная задача. До пубертата девочкам, как правило, не бывает страшно или больно — они этого просто не воспринимают. С возрастом отношение серьёзно меняется: ты чётко понимаешь, на что идёшь и чем это может закончиться. Но Лиза справилась! Это лишний раз говорит о её уникальности и неординарности.

Возможно, она слишком сильно зависит от настроения, я не знаю. Но каждый раз не могу отделаться от мысли, что Туктамышева не реализует на льду и половины своих возможностей», — приводит слова Васильева «RT на русском».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!