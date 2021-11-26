Екатерина Боброва ответила на вопрос о завышении оценок дочери Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва ответила на вопрос, можно ли сказать, что Диане Дэвис и Глебу Смолкину, выступающим в танцах на льду, завысили оценки на турнире в Польше. Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Друзья, а что обсуждать? Гран-при и «челленджер» — это разного уровня соревнования. Да, это тоже международный турнир, но давайте не сравнивать оценки на этом турнире и на другом.

Я сразу скажу: мне очень нравятся Дэвис и Смолкин. Я считаю, что они достойны третьей путёвки на Олимпиаду. Это молодая и очень перспективная пара, которая выступает стабильно. Они очень сильно прибавляют, они большие молодцы. Но на данном этапе я, возможно, не сравнивала бы так круто, как это начали обсуждать в новостях и комментариях. Абсолютно не надо копаться в том, что Диана — дочь Этери Тутберидзе. Катается не Тутберидзе, катается пара», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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