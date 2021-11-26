Елизавета Туктамышева опоздала на тренировку Гран-при России и трижды упала

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опоздала на тренировку перед Гран-при России в Сочи и трижды упала в ходе проката без музыки. Об этом сообщает «Газета.ру».

В ходе проката под музыку Туктамышева с ошибкой исполнила тройной аксель. Также вместо каскада тройной лутц — тройной тулуп она исполнила лишь тройной лутц — двойной тулуп.

В ходе тренировки без музыки фигуристка упала трижды: два раза — с тройного акселя и один раз — с каскада тройной лутц — тройной тулуп. После падения с каскада девушка какое-то время лежала на льду. Зрители начали аплодировать ей в поддержку, и фигуристка поднялась.

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