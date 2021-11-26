Елизавета Туктамышева опоздала на тренировку Гран-при России и трижды упала

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опоздала на тренировку перед Гран-при России в Сочи и трижды упала в ходе проката без музыки. Об этом сообщает «Газета.ру».
В ходе проката под музыку Туктамышева с ошибкой исполнила тройной аксель. Также вместо каскада тройной лутц — тройной тулуп она исполнила лишь тройной лутц — двойной тулуп.
В ходе тренировки без музыки фигуристка упала трижды: два раза — с тройного акселя и один раз — с каскада тройной лутц — тройной тулуп. После падения с каскада девушка какое-то время лежала на льду. Зрители начали аплодировать ей в поддержку, и фигуристка поднялась.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 ноября 2021
-
13:40
-
13:24
-
13:22
-
13:13
-
12:22
-
12:02
-
10:31
-
08:48
-
07:27
-
01:00
- 25 ноября 2021
-
21:47
-
21:19
-
20:20
-
17:22
-
16:24
-
16:21
-
15:43
-
15:15
-
15:08
-
14:48
-
14:44
-
13:15
-
11:33
-
11:12
-
11:09
-
10:53
-
10:38
-
10:30
-
09:57
-
08:55
-
00:38
-
00:19
- 24 ноября 2021
-
22:56
-
21:47
-
21:07