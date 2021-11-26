Алексей Ягудин назвал главных претендентов на победу в «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, какие пары, по его мнению, имеют наибольшие шансы победить в телепроекте «Ледниковый период». Ягудин является ведущим шоу.
«Изначально я выделял для себя три пары-фаворита: Домнина/Зайцев, Волосожар/Федотов, Медведева/Милохин. Но судя по тому, что я вижу последние две-три недели, я бы добавил ещё пару Тотьмянина/Колесников. И не потому, что мы живём вместе (Татьяна Тотьмянина — супруга Ягудина. — Прим. «Чемпионата»)!
Ваня из шпалы ростом 192 сантиметра превратился в того участника проекта, за которого я практически не переживаю. Если раньше прямо на зубчиках, только чтобы не упал ни вперёд ни назад, то сейчас всё уже проходит комфортно, и они спокойно, уверенно выступают. Так что, думаю, борьба развернётся между этими парами, но есть ещё зрительское голосование — там всё может вообще перевернуться», — приводит слова Ягудина Sport24.
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