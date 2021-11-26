Алексей Ягудин высказался о паре Евгения Медведева/Даня Милохин на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой и тиктокере Дане Милохине. Медведева и Милохин в паре выступают в телепроекте «Ледниковый период», Ягудин является ведущим шоу.

«Когда только запускали сезон, была куча негатива по поводу участия Дани Милохина. А сегодня, смотрите, отсняли уже девятый выпуск — и сколько восторженных откликов от его участия! Хоть и негатив всё же порой продолжается, и я его стираю (у себя в соцсетях). Ребята как раз молодцы, что сделали номер на тему хейта на прошлой неделе.

Верно говорят члены судейской коллегии о том, что они вместе с Медведевой, казалось бы, два одиночника, но они сложились и почувствовали друг друга. Они привносят в проект свежий воздух. Эта безбашенность и то, что нет определённых каких-то границ или каких-то направлений, систем, которые тебя как-то сдерживали, — вот у Дани всё это напрочь отсутствует.

Мы же не знали, кто такой Даня Милохин, а он пришёл и поразил нас. Это абсолютно не наигранно. Наигранность бы прошла через какое-то время, и мы бы это заметили. Здесь абсолютно искренняя доброта и тепло, которое мы получаем», — цитирует Ягудина Sport24.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!