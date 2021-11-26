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Марк Кондратюк дважды упал в короткой программе на Гран-при России в Сочи

Марк Кондратюк дважды упал в короткой программе на Гран-при России в Сочи
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Российский фигурист Марк Кондратюк дважды упал в ходе проката короткой программы на этапе Гран-при в Сочи (Россия). Об этом сообщает «Газета.ру».

18-летний спортсмен катался под саундтрек к сериалу «Великолепный век» и упал с четверного тулупа и четверного сальхова, не сумев присоединить к нему второй прыжок и оставшись без каскада. При этом он чисто исполнил тройной аксель.

За технику Кондратюк получил 37,52 балла, за компоненты — 38,64 балла, штраф — 2,00 балла, сумма составила 74,16 балла. На момент публикации новости российский фигурист занимает пятое место из шести участников. Шестеро фигуристов ещё не выступали.

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