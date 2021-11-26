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Медведева — о выступлении Коляды на ГП в Сочи: ему нельзя допускать такие прокаты

Медведева — о выступлении Коляды на ГП в Сочи: ему нельзя допускать такие прокаты
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева прокомментировала выступление Михаила Коляды в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи.

Получив от судейской комиссии 84,48 балла, Коляда стал четвёртым. Промежуточным лидером в соревнованиях одиночников стал японец Кадзуки Томоно (95,81 балла).

«Единственное, что я могу сказать после такого проката, что Миша – такой человек, которому нельзя ошибаться и допускать такие прокаты, особенно в олимпийский сезон. Даже если начинать работать с психологией, то это долгий процесс. Месяцами выстраиваются системы, прорабатываются техники, которые помогают спортсменам. Но до Олимпиады два месяца, проблема только в этом», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

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