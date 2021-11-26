Ягудин: всё-таки будет мем «включил Коляду». С такими прокатами ноль шансов на Олимпиаде

Алексей Ягудин прокомментировал выступление российских фигуристов в короткой программе на Гран-при России в Сочи. Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк не попали в первую тройку, став 4-м, 7-м и 11-м соответственно.
«Пускай меня будут ругать, но я скажу. Так нельзя! Ну нельзя так! Мы не привыкли к тому, что наши фигуристы – это какой-то средний уровень. У нас великая спортивная держава, у нас фигурное катание всегда было на высочайшем уровне. Но то, что сегодня показывают наши мужчины…
Конечно, мы их поддерживаем и желаем, чтобы завтра они реабилитировались. Но при таких прокатах, которые показывают наши мужчины в этом сезоне, — вообще никаких шансов. И так практически нет шансов на олимпийский пьедестал в одиночном турнире. Но сейчас, глядя на то, что происходит, просто нечего сказать. И главное, если бы они не умели выполнять эти элементы…
Мы вновь возвращаемся к шестиминутной разминке. Мы видели абсолютно чисто исполненный и четверной сальхов, и четверной тулуп, и всё остальное. Но почему они выходят и всё постоянно срывают? Скорее всего, дело уже в психологии. Надо искать подходы, чтобы выходить из этой ситуации. Ноль шансов побороться на Олимпиаде с такими прокатами. Если мы говорим про Мишу Коляду, то он гениальный исполнитель в плане артистизма, переходов, вращательных элементов, но…
Из позитивного можно сказать только то, что мы, как обычно, надеемся на следующий день. Всё-таки будет этот мем – «Включил Коляду». К сожалению… Так обидно, друзья, так обидно. Имея всё в арсенале, выдавать такие прокаты», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
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