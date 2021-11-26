Скопцова и Алёшин остались довольны своим ритм-танцем на этапе Гран-при в Сочи

Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин поделились эмоциями после проката ритм-танца на этапе Гран-при в Сочи. От судейской коллегии пара получила оценку 71.95 балла.



«Мы довольны сегодняшним прокатом. Учитывая казусы подготовки перед этим соревнованием, мы собой полностью довольны, тренеры тоже нами довольны.



Мы на каждый сезон ставим большие задачи, этот сезон ничем в этом плане не отличается. На каждом соревновании нужно выложиться не на 100, а на 200%», — рассказали Скопцова и Алёшин после проката своего ритм-танца.

Произвольный танец пары представят завтра, 27 ноября.

Напомним, помимо Скопцовой и Алёшина в танцах на льду выступают дуэты Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. С полным расписание этапа Гран-при в Сочи можно ознакомиться на «Чемпионате».