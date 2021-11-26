«Здесь даже лёд помогает». Никита Кацалапов — о выступлении на этапе Гран-при в Сочи

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, прокомментировал победу пары в ритм-танце на этапе Гран-при в Сочи.

«Мы сегодня довольны нашим выступлением, но не на 100 процентов. Это был не самый лучший наш прокат, нам есть над чем работать. Настроение хорошее, зрители поддерживали нас, атмосфера потрясающая.



Для меня это место, этот каток, это святое место для меня. Я ни на одном катке ещё так себя не чувствовал, здесь даже лёд помогает. Очень круто, очень здорово, что поддерживали зрители. Я люблю это место и с удовольствием возвращаюсь сеюда», — сказал Кацалапов журналистам.



На Олимпийских играх – 2014 в Сочи Кацалапов в дуэте с Еленой Ильиных завоевал золото в команде и личную бронзу.

После ритм-танца Никиту спросили о состоянии его спины, которая была травмирована в ходе сезона.



«Сегодня спина была хорошо, вчера хорошо.Очень много занимаюсь спиной, сегодня вечером и завтра утром буду это делать.Мы нашли с врачами путь, который делает возможным, чтобы мы работали в полную силу. Количество часов моих тренировок из- за этого увеличилось, что, на самом деле, не плохо», — ответил Кацалапов.