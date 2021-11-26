Татьяна Тарасова не будет комментировать этап Гран-при в Сочи по состоянию здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не будет комментировать шестой этап серии Гран-при в Сочи по состоянию здоровья.

Ранее планировалось, что Тарасова поедет в Сочи, чтобы прокомментировать прокаты фигуристов на домашнем этапе Гран-при, который проходит 26-27 ноября в ледовом дворце «Айсберг» в Олимпийском парке Сочи.

«В Сочи я не буду, я плохо себя чувствую», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

На данный момент мужчины завершили выступление в короткой программе, а дуэты показали ритм-танец. Российские фигуристы-одиночники допустили очень много ошибок в своих прокатах. Лучший из них Михаил Коляда после первого дня соревнований занимает четвёртое место. Ритм-танец выиграли чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов.