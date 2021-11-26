Кадырова и Бальченко оценили выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи
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Российская спортивная пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко прокомментировала своё выступление в короткой программе на шестом этапе серии Гран-при в Сочи.
Дебютанты серии Гран-при чисто исполнили свою короткую программу и обновили личный рекорд, получив от судей 69,39 балла. После первой разминки Кадырова и Бальченко занимают второе место, уступая только соотечественникам Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину (73,91).
«Хочется отметить, что очень приятно выступать именно в России. Чувствуется невероятная поддержка зрителей, зал ликует, а мы вместе с ними. Это наш первый этап Гран-при на взрослом уровне. Мы счастливы, что именно всё так получилось», — поделились Кадырова и Бальченко эмоциями после проката.
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