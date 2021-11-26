Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кадырова и Бальченко оценили выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи

Кадырова и Бальченко оценили выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи
Комментарии

Российская спортивная пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко прокомментировала своё выступление в короткой программе на шестом этапе серии Гран-при в Сочи.

Дебютанты серии Гран-при чисто исполнили свою короткую программу и обновили личный рекорд, получив от судей 69,39 балла. После первой разминки Кадырова и Бальченко занимают второе место, уступая только соотечественникам Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину (73,91).

«Хочется отметить, что очень приятно выступать именно в России. Чувствуется невероятная поддержка зрителей, зал ликует, а мы вместе с ними. Это наш первый этап Гран-при на взрослом уровне. Мы счастливы, что именно всё так получилось», — поделились Кадырова и Бальченко эмоциями после проката.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021