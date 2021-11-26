Павлюченко и Ходыкин поблагодарили зрителей в Сочи за поддержку
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Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, одержавшие победу в короткой программе на шестом этапе Гран-при, сравнили этапы серии в Канаде и России и высказались о поддержке трибун во дворце спорта «Айсберг».
«Нам приятно, что в России нет карантина. Мы приехали, был день тренировок, а сегодня уже выступаем. В Канаде же был довольно длительный перелёт, от момента вылета в Канаду до прилёта прошло десять дней, учитывая карантины и тренировки. Мы понимаем, что это определённые условия и правила, но это и определённый вопрос комфорта. Кому-то нравится так, кому-то так.
Нам очень приятно, что нас поддерживали, это всегда придаёт нам сил кататься дальше, мы это очень ценим», — рассказали Павлюченко и Ходыкин журналистам.
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