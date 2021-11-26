Тарасова: Валиева— чудо, но как же хороша Туктамышева! Просто гений!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристок Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи.
Обе фигуристки чисто откатали свои программы с тройными акселями. При этом Валиева обновила мировой рекорд, получив от судей 87,42. После первого дня соревнований россиянки занимают первое и второе место.
«Что говорить о мировом рекорде Валиевой? Для нас это не только мировой рекорд Валиевой, но и мировой рекорд Лизы Туктамышевой. Лиза катает свою короткую программу с тройным акселем. Да и вообще — она молодец, не сдаётся! Умница!
Валиева — чудо. Но как же хороша Лиза, просто гений! Поздравляю всех тренеров!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 26 ноября 2021
-
22:44
-
22:30
-
22:24
-
22:16
-
22:12
-
22:02
-
21:23
-
21:02
-
20:55
-
19:43
-
19:21
-
19:11
-
18:45
-
18:06
-
17:56
-
16:46
-
16:10
-
16:09
-
15:08
-
15:06
-
15:04
-
14:28
-
13:45
-
13:40
-
13:24
-
13:22
-
13:13
-
12:22
-
12:02
-
10:31
-
08:48
-
07:27
-
01:00
- 25 ноября 2021
-
21:47
-
21:19