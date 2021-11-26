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Тарасова: Валиева— чудо, но как же хороша Туктамышева! Просто гений!

Тарасова: Валиева— чудо, но как же хороша Туктамышева! Просто гений!
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристок Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи.

Обе фигуристки чисто откатали свои программы с тройными акселями. При этом Валиева обновила мировой рекорд, получив от судей 87,42. После первого дня соревнований россиянки занимают первое и второе место.

«Что говорить о мировом рекорде Валиевой? Для нас это не только мировой рекорд Валиевой, но и мировой рекорд Лизы Туктамышевой. Лиза катает свою короткую программу с тройным акселем. Да и вообще — она молодец, не сдаётся! Умница!

Валиева — чудо. Но как же хороша Лиза, просто гений! Поздравляю всех тренеров!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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