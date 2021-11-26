Жулин оценил выступление российских фигуристок на этапе Гран-при в Сочи

Известный тренер Александр Жулин оценил выступление российских фигуристок в короткой программе на этапе серии Гран-при в Сочи.

Камила Валиева и Елизавета Туктамышева показали чистые прокаты, исполнив элемент ультра-си — тройной аксель. При этом Валиева установила мировой рекорд, получив от судей 87,42 балла. Майя Хромых неожиданно ошиблась при исполнении тройного лутца. После короткой программы лидирует Валиева, вторая – Туктамышева, Хромых располагается на пятой позиции.

«Абсолютно блистательный прокат Валиевой и очень сильный прокат Туктамышевой. Хромых допустила ошибку… Без неё она была бы в тройке по итогам короткой программы», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.