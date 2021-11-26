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Тутберидзе заряжала Валиеву на рекорд, Туктамышева показывала страсть на льду. Лучшие фото

Тутберидзе заряжала Валиеву на рекорд, Туктамышева показывала страсть на льду. Лучшие фото
Елизавета Туктамышева и Камила Валиева
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26 ноября в Сочи на льду стадиона «Айсберг» состоялись прокаты короткой программы на Гран-при России.

Российский фигурист Михаил Коляда занял четвёртое место в короткой программе этапа. За технику спортсмен получил 41,20 балла, за компоненты — 44,28 балла, штраф — 1,00 балла, сумма составила 84,48 балла. Другой россиянин Евгений Семененко стал седьмым, ещё один россиянин Марк Кондратюк — 11-м.

Среди спортивных пар победу одержали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, на 0,25 опередившие соотечественников – чемпионов мира Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Танцевальные дуэты завершили соревнования в ритм-танце. Лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие от судей 86,71 балла.

Наконец, Камила Валиева одержала победу, установив новый мировой рекорд – 87,42 балла. Второе место со столь же чистым прокатом заняла Елизавета Туктамышева, получившая от судей 80,10 балла. Ещё одна россиянка, Майя Хромых, ошиблась при исполнении тройного лутца и стала пятой после первого дня соревнований.

Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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