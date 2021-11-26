«Совершенно завораживает». Американский журналист Херш — о короткой программе Валиевой

Американский журналист Филип Херш оценил выступление Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи. За свой прокат Валиева получила от судей 87,42 балла, что является новым мировым рекордом.

«Камила Валиева исполнила головокружительную короткую программу, показав доминирующее техническое мастерство. Да, между прыжками в каскаде было пространство, но это уже придирки. А какой тройной аксель! Тем, кто считают, что Валиевой завышают оценки, надо послушать экспертное мнение Марка Ханретти: «Качество каждого элемента. Покрывает столько льда, сколько мы никогда не видели. Владение коньком на дорожке шагов, глубина лезвий, использование зубцов. Она гениально использовала все части лезвия. Сделать вращательный элемент на передней ноге невероятно тяжело, такое редко увидишь. Каскад лутц-тулуп в конце программы, и только посмотрите, как она использует всю площадку! Начиная с канадского этапа, её прогресс растёт в геометрической прогрессии». Что до моей оценки выступления Валиевой, то оно совершенно завораживает. Как при первом, так и при втором и третьем просмотре», — написал Херш на своей странице в «Твиттере».