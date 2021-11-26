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Алексей Ягудин: нереальной красоты случился прокат у Камилы Валиевой

Алексей Ягудин: нереальной красоты случился прокат у Камилы Валиевой
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи. За свой прокат Валиева получила от судей 87,42 балла, что является новым мировым рекордом.

«Какая красота, какое-то волшебство происходило на льду. Настолько воздушная она, настолько легко, кажется, у неё получаются эти сложные элементы. Но ты понимаешь, сколько труда вложено. Безумной красоты короткая программа. Мы рады, что можем наслаждаться творчеством Камилы. Нереальной красоты случился прокат у Камилы Валиевой. Браво!

В самом начале мы видели очень сложный элемент – тройной аксель. Как будто она не касается льда, настолько чётко, настолько неслышно она каталась. Тройной аксель исполнен идеальным образом», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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