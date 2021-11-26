Алексей Ягудин: нереальной красоты случился прокат у Камилы Валиевой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи. За свой прокат Валиева получила от судей 87,42 балла, что является новым мировым рекордом.
«Какая красота, какое-то волшебство происходило на льду. Настолько воздушная она, настолько легко, кажется, у неё получаются эти сложные элементы. Но ты понимаешь, сколько труда вложено. Безумной красоты короткая программа. Мы рады, что можем наслаждаться творчеством Камилы. Нереальной красоты случился прокат у Камилы Валиевой. Браво!
В самом начале мы видели очень сложный элемент – тройной аксель. Как будто она не касается льда, настолько чётко, настолько неслышно она каталась. Тройной аксель исполнен идеальным образом», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
- 26 ноября 2021
-
22:44
-
22:30
-
22:24
-
22:16
-
22:12
-
22:02
-
21:23
-
21:02
-
20:55
-
19:43
-
19:21
-
19:11
-
18:45
-
18:06
-
17:56
-
16:46
-
16:10
-
16:09
-
15:08
-
15:06
-
15:04
-
14:28
-
13:45
-
13:40
-
13:24
-
13:22
-
13:13
-
12:22
-
12:02
-
10:31
-
08:48
-
07:27
-
01:00
- 25 ноября 2021
-
21:47
-
21:19