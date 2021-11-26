«Подхватила какой-то кураж». Ягудин — о короткой программе Туктамышевой на Гран-при в Сочи

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи.

С безупречным прокатом и тройным акселем Туктамышева уступила только соотечественнице Камиле Валиевой, установившей новый мировой рекорд – 87,42.

«Какая же она умничка! Браво, браво и ещё раз браво. Настолько уверенно она сейчас выглядела. Всё чётко, всё по делу, настолько профессионально. Она выдала безумной красоты прокат. Прекрасная программа без лишних слов. Шикарный тройной аксель, я очень рад за Алексея Мишина и Татьяну Прокофьеву.

У Лизы есть какой-то шарм, она абсолютно другая по сравнению с более молодыми спортсменками, хотя и у неё жизнь только начинается. Всё идеально, всё четвёртого уровня. Лиза не подвела. Такое ощущение, что она подхватила какой-то кураж. Наверное, поездка на чемпионат мира спустя пять сезонов повлияла. Кто бы мог сказать, что это случиться? Но она сделала, поехала, завоевала серебряную медаль, и на этой волне продолжает выдавать хорошие прокаты», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.