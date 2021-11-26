Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рекордный прокат короткой программы Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи. Видео

Рекордный прокат короткой программы Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи. Видео
Комментарии

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд по сумме набранных баллов в короткой программе. За свой прокат на этапе серии Гран-при в Сочи ученица Этери Тутберидзе получила от судей 87,42 балла. Ранее на Гран-при Канады Валиева переписала на себя мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений, и теперь является абсолютной рекордсменкой.

В Сочи фигуристка безупречно исполнила аксель в 3,5 оборота, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.

Отметим, что короткую программу на музыку In Memoriam Кирилла Рихтера Валиева исполнила в Сочи в новом платье.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Ученица Тутберидзе выдала лучший прокат в истории. С Камилой просто нереально бороться! Ученица Тутберидзе выдала лучший прокат в истории. С Камилой просто нереально бороться!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021