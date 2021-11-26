Рекордный прокат короткой программы Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи. Видео

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд по сумме набранных баллов в короткой программе. За свой прокат на этапе серии Гран-при в Сочи ученица Этери Тутберидзе получила от судей 87,42 балла. Ранее на Гран-при Канады Валиева переписала на себя мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений, и теперь является абсолютной рекордсменкой.

В Сочи фигуристка безупречно исполнила аксель в 3,5 оборота, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.

Отметим, что короткую программу на музыку In Memoriam Кирилла Рихтера Валиева исполнила в Сочи в новом платье.

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