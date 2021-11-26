Камила Валиева оценила рекордный прокат короткой программы на этапе Гран-при в Сочи
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15-летняя российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала рекордный прокат короткой программы на музыку In Memoriam Кирилла Рихтера на шестом этапе серии Гран-при в Сочи.
«Я сегодня довольна. Рада, что тренеры меня похвалили. Сегодня получила удовольствие от своего катания, но всегда есть, к чему стремиться.
Это история о бабочке, которую я ловлю, следую за ней всю программу и в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка о памяти погибших. Скорее, я эту программу посвящаю своей бабушке, которая умерла в 2019 году.
Я бы очень хотела изобразить пантомима. Когда была маленькой, катала его, сейчас хотелось бы еще раз. Может быть, на показательных», — сказала Камила журналистам после проката.
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