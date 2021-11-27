Марк Кондратюк оценил свой прокат произвольной программы на этапе Гран-при в Сочи

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в произвольной программе на шестом этапе серии Гран-при в Сочи (Россия). Судьи оценили его в 157,72 балла.

«Было немного волнительно. Вчера, конечно, был недоволен абсолютно. Сегодня получше. Настраивал себя как обычно, были неприятные мысли после вчерашнего, но старался их от себя отгонять.

Мне было очень приятно здесь кататься. Когда узнал, что буду кататься в Сочи, был, скорее, в предвкушении, чем в волнении. Сегодня было более-менее неплохо, вчера программу можно было катать намного лучше. Тот набор элементов, который был на этом Гран-при, будет и на чемпионате России. Усложнять или облегчать контент мы не планируем», — рассказал журналистам Кондратюк.