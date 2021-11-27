«Заставил понервничать». Евгения Медведева — о выступлении Марка Кондратюка в Сочи

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева высказалась о выступлении Марка Кондратюка на шестом этапе серии Гран-при в Сочи.

«Заставил нас понервничать Марк своим первым элементом. Был срыв, так называемая бабочка. Мы здесь очень расстроились, но спасибо Марку, что боролся дальше. Финальные полминуты он настолько выдал на хореографической дорожке! Была та энергия, за которую мы так любим Марка. Не все способны энергетически выкладываться в конце произвольной программы. Ему это сегодня удалось.

Спасибо, Марк, за борьбу, ты большой молодец. Но дорожку на второй уровень делать нельзя, нужно все рёбрышки выкатывать. Было обидно ещё, что на вращении его сильно зашатало, ему поставили третий уровень В. Но сегодня это не так важно. Сегодня важна борьба, было важно, чтобы он себя преодолел.

Вчера не получилась короткая программа. Насколько знаю, у Марка не очень хорошо с самочувствием эти два дня. Сегодняшняя произвольная программа для него – огромный опыт», — сказала Медведева в эфире Первого канала.