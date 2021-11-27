Медведева — о Семененко: прокат был действительно хорошим за исключением двух элементов

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева высказалась о выступлении Евгения Семененко на шестом этапе серии Гран-при в Сочи.

«Всё было так хорошо, только мы расслабились, подумали – вот он, удачный прокат. Только засмотрелись не на элементы, а на постоянно меняющийся костюм Жени. То он красный, то он жёлтый, то обратно красный. Расслабились, и две ошибки в самом конце программы. Тройной аксель, на котором недокрут пошёл, тройной флип, на котором потеряно около двух с половиной баллов. Обидно, очень обидно, потому что прокат был действительно хорошим за исключением этих двух элементов. Женя сам понимает, что это не то что нельзя было делать, это не нужно было делать. Ошибки вселяют неуверенность. Постоянно хочется кататься чисто для внутреннего удовлетворения», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!