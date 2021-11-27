Ягудин: до падения на тройном акселе я хотел сказать, что сегодня на льду Женя Семененко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Евгения Семененко на шестом этапе серии Гран-при в Сочи (Россия). По сумме двух программ Семененко набрал 246,66 балла и в данный момент идёт на втором месте.

«До падения на тройном акселе я хотел сказать, что сегодня на льду Женя Семененко. Вчера его не было, а сегодня он выступает. Прекрасные каскады, четверной тулуп, тройной. Коснулся рукой на следующем четверном сальхове, чуть-чуть корпус оставил впереди, врезался в лёд. Но дальше всё складывалось просто замечательно – и четверной тулуп, и первый тройной аксель – ойлер – тройной сальхов.

И костюмом порадовал, показывая на своём примере, что фигурное катание – это далеко не только спорт, но и высокое тонкое искусство. Фигуристы не стоят на месте и стараются удивлять какими-то фишечками.

До Олимпиады совсем мало времени, но есть время, чтобы подчистить программу и не допускать срывы даже не на четверных, а на более простых элементах», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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