Михаил Коляда квалифицировался в финал Гран-при после выступления в Сочи
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Российский фигурист Михаил Коляда квалифицировался в финал Гран-при, который пройдёт в японской Осаке с 9 по 12 декабря.
Ранее ученик Алексея Мишина занял второе место на шестом этапе серии Гран-при в Сочи (Россия). В активе Коляды за 2 этапа — 26 баллов.
Состав участников финала Гран-при:
1. Юма Кагияма (Япония) – 30 очков
2. Сёма Уно (Япония) – 28
3. Винсент Чжоу (США) – 28
4. Нэйтан Чен (США) – 26
5. Михаил Коляда (Россия) – 26
6. Джейсон Браун (США) – 24.
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