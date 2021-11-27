Михаил Коляда квалифицировался в финал Гран-при после выступления в Сочи

Российский фигурист Михаил Коляда квалифицировался в финал Гран-при, который пройдёт в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

Ранее ученик Алексея Мишина занял второе место на шестом этапе серии Гран-при в Сочи (Россия). В активе Коляды за 2 этапа — 26 баллов.

Состав участников финала Гран-при:

1. Юма Кагияма (Япония) – 30 очков

2. Сёма Уно (Япония) – 28

3. Винсент Чжоу (США) – 28

4. Нэйтан Чен (США) – 26

5. Михаил Коляда (Россия) – 26

6. Джейсон Браун (США) – 24.

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