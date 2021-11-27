«Я знаю в чём проблема, но вам не скажу». Коляда — о причинах нестабильных прокатов

Российский фигурист Михаил Коляда ответил на вопрос журналистов о причинах нестабильных прокатов.

«Я знаю в чём проблема, но вам не скажу.

Кумира у меня нет, но вдохновляет супруга», — сказал журналистам Коляда.

Напомним, сегодня, 27 ноября, на шестом этапе Гран-при в Сочи завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили.

Михаил Коляда занял второе место. Японец Кадзуки Томоно завоевал бронзу.

Российские фигуристы Евгений Семененко и Марк Кондратюк остались вне пьедестала. Евгений стал шестым с суммой баллов 246,66, а Кондратюк — восьмым (231,88).

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