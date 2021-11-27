Ягудин — о Коляде: сегодня получше. Конечно, хотелось бы, чтобы всё было идеально

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Михаила Коляды на шестом этапе серии Гран-при в Сочи (Россия).
«Сегодня получше. Конечно, хотелось бы, чтобы всё было идеально. Отталкиваясь от своего опыта, порой сложнее сделать так, чтобы вторая половина получалась на 100%, нежели первая. Здесь проблемы больше в психологии. И вчера, и сегодня всё было замечательно на шестиминутной разминке, но дальше идут срывы на первом элементе — на четверном сальхове, четверном тулупе. Человеку сложнее кататься во второй половине программы, но он сегодня показал, что и силы, и элементы есть. Здесь надо работать с головой, психологией, и сразу делать те элементы, которые ты можешь выполнять на тренировке, настолько легко, насколько это можно.
У нашей федерации будет сложный квест, кого поставить на командный турнир. В этом сезоне наши ребята выступают очень непредсказуемо», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
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