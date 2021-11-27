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Евгения Медведева оценила выступление Михаила Коляды на этапе Гран-при в Сочи

Евгения Медведева оценила выступление Михаила Коляды на этапе Гран-при в Сочи
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева высказалась о выступлении Михаила Коляды на шестом этапе серии Гран-при в Сочи.

«Что-то сегодня парни только во второй половине программы начинают прыгать. Ощущение, будто все подсказки и право на ошибку они используют, и дальше без вариантов нужно идти и прыгать. На самом деле, так и есть, одна ошибка – и дальше либо вытягивать программу, либо всё будет бесполезно. Миша старался, мы считаем, у него более или менее получилось вытянуть эту программу. Сегодняшний прокат выглядит более убедительно и внушает надежду на пьедестал сегодня.

Сам Миша недоволен, как и его тренеры. Насколько потрясающе он провёл прошлый сезон, насколько много было отличных прокатов – может, не идеальных, но наполненных энергией победителя! Мы настолько привыкли видеть Мишу в хорошей форме и заряженного, что всегда хотим его видеть таким.

У него огромный потенциал. Помним Мишу Коляду, который старался выполнять четверные лутцы в короткой и произвольной программах, и успешно это делал. Надеемся, в ближайшем будущем он к ним вернётся», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

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