«Лиха беда начало, пара очень интересная». Авербух оценил тандем Худайбердиевой и Базина

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух оценил выступления пары Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на этапе Гран-при в Сочи.

«У меня есть возможность сравнить программу, которую они показали в Челябинске на контрольных прокатах с тем, как эта программа заиграла в Сочи. Надо сказать, ребята серьёзно прибавили. Я тогда позволил себе немного их покритиковать, сказал, что не до конца понял смысл их танца, что они хотели сказать. Мы даже переписывались с Лизой, мне кажется, она меня услышала. Мы корректно поговорили о том, что иногда ты сам себе нарисовал историю, сам себе ответил.

Сейчас ребятами найдены реперные точки, которые позволяют нам рассказать историю. Причём, видимо, они поменяли историю. Лиза мне тогда говорила, что это история Отелло и Дездемоны. Сейчас я бы эту программу прочитал как дорога жизни. Начиная от финала – дрожащие руки, люди, которые прожили долгую жизнь. Потом – юношество, любовь, поддержка, где они изобразили сердца, поддержка, где было рождение ребёнка.

Главное, что в танце есть история, и он сразу тебя увлекает. Ты следишь, сопереживаешь. Что касается технического исполнения, то мне очень нравится рёберное скольжение, они так кантиленно катаются. Не хватает ещё скатанности, но всему своё время. Лиха беда начало, пара очень интересная», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

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