Худайбердиева и Базин: оценки немного не радуют, а катание, в принципе, было хорошим

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали выступление в ритм-танце на этапе Гран-при в Сочи.

«Оценки только немного не радуют, а катание, в принципе, было хорошим. Нужно решать свои проблемы, чтобы они не возникали на следующих стартах, а так были чистые прокаты. Пока других стартов до чемпионата России не планируем, но посмотрим, как решит федерация и тренерский штаб», — поделились Худайбердиева и Базин в эфире Первого канала.

Напомним, в данный момент проходят соревнования произвольной программы в ритм-танцах на этапе Гран-при в Сочи.

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