«Оценки уже не наша прерогатива». Скопцова и Алёшин — о произвольном танце на Гран-при

Российская пара фигуристов Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин высказались о своём прокате произвольного танца на этапе Гран-при в Сочи.

«Мы очень рады выступать тут, мы благодарны зрителям, тренерскому составу, нашим постановщикам. Каждый прокат для нас до мурашек. Нам есть много над чем работать даже с технической составляющей, дорожки требуют доработок. Мы ещё будем над этим работать. Мы чувствуем, что программа с каждым стартом увереннее протекает, стараемся её как можно лучше катать от старта к старту.

Когда откатали, были очень довольны своим выступлением, а оценки уже не наша прерогатива», — рассказали Скопцова и Алёшин после проката произвольного танца в эфире Первого канала.

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