Синицина: в произвольном танце допустили с Кацалаповым большую ошибку

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, высказалась об ошибке в произвольном танце на шестом этапе серии Гран-при в Сочи (Россия).

При выходе из вращательной поддержки партнёр споткнулся, но устоял на ногах. Пара получила снижение на два балла за передерживание поддержки, но это не помешало Виктории и Никите выиграть этап Гран-при в Сочи и выйти в финал серии.

«Сегодня в прокате мы допустили с Никитой большую ошибку. Мы знаем это, понимаем. У нас ещё есть время до финала Гран-при всё почистить, исправить и с хорошим настроением ехать в Японию», — рассказала Синицина журналистам.

Финал серии Гран-при–2021/2022 по фигурному катанию пройдёт с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).