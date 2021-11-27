Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Сочи в парном катании

На шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи завершили выступление спортивные пары. Победу одержали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которым до повторения личного рекорда в произвольной программе на хватило 0,03 балла.

Лидировавшие после короткой программы россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин откатали произвольную, существенно обновив личный рекорд, но для общей победы этого не хватило.

Бронзовыми призёрами стали дебютанты серии Гран-при россияне Ясмина Кадырова / Иван Бальченко.



Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи

Спортивные пары



1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) – 226,98.

2. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) – 212,59.

3. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко (Россия) – 193,58.

4. Одри Лу / Миша Митрофанов (США) – 186,16.