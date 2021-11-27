Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Сочи в парном катании

Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Сочи в парном катании
Комментарии

На шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи завершили выступление спортивные пары. Победу одержали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которым до повторения личного рекорда в произвольной программе на хватило 0,03 балла.

Лидировавшие после короткой программы россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин откатали произвольную, существенно обновив личный рекорд, но для общей победы этого не хватило.

Бронзовыми призёрами стали дебютанты серии Гран-при россияне Ясмина Кадырова / Иван Бальченко.

Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи
Спортивные пары

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) – 226,98.
2. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) – 212,59.
3. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко (Россия) – 193,58.
4. Одри Лу / Миша Митрофанов (США) – 186,16.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 6, Сочи, Россия
Спортивные пары. Произвольная программа
27 ноября 2021, суббота. 17:30 МСК
Окончено
1
Россия
226.98
2
Россия
212.59
3
Россия
193.58
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021