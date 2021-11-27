Впервые в истории четыре спортивные пары из России выступят в финале Гран-при

После окончания шестого этапа Гран-при в Сочи стали известны все финалисты серии в соревнованиях спортивных пар.

В топ-6 вошли сразу четыре российские пары. Это чемпионы мира Анастасия Мишина / Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Дарья Павлюченко /Денис Ходыкин.

Соперниками россиян станут китайцы Суй Вэньцзин / Хань Цун и японцы Рику Миура / Рюити Кихара.

По два этапа удалось выиграть Мишиной и Галлямову, а также китайской паре.

Отметим, впервые в истории в финале Гран-при выступят четыре спортивные пары, представляющие одну страну. Ранее лучшим достижением был выход трёх пар.

Финал серии Гран-при–2021/2022 по фигурному катанию пройдёт с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).