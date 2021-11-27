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Траньков рассказал, какие ошибки Кадырова и Бальченко допустили на этапе Гран-при в Сочи

Траньков рассказал, какие ошибки Кадырова и Бальченко допустили на этапе Гран-при в Сочи
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал выступление в произвольной программе на этапе Гран-при в Сочи пары Ясмина Кадырова/Иван Бальченко.

Дебютанты серии Гран-при допустили две серьёзные ошибки – падение с выброса и падение на тодесе, но это не помешало им завоевать бронзовую медаль.

«Хотелось восточной сказки для замечательного молодого дуэта, но всегда вмешивается «но». Казалось бы, неплохо начали свою программу, сделали очень сложный каскад, высокий амплитудный подкрут третьего уровня. Сделали каскад с подозрением на недокрут во втором прыжке. Это было видно невооружённым глазом, у Ясмины был недокручен тройной сальхов. Потом очень хороший тройной тулуп, к поддержкам претензий нет. На первом выбросе – серьёзное отклонение от оси, падение. А затем что случилось? Казус, падение с тодеса не самого сложного вперёд внутрь. Расцепились руки у ребят, это стало вторым падением, ребята останутся совсем без оценки за этот элемент.

Видели на контрольных прокатах, там была другая восточная сказка, они продолжают раскрывать тему Востока, ведь Ясмина – восточная красотка», — сказал Траньков в эфире Первого канала.

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