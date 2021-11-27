Кадырова и Бальченко оценили свой дебют в серии Гран-при

Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Иван Бальченко оценили свой дебют в серии Гран-при.

Кадырова и Бальченко завоевали бронзу, несмотря на две серьёзные ошибки в произвольной программе – падения с выброса и тодеса.

«Впечатления от проката больше хорошие, чем плохие, так как для нас это первый этап Гран-при. Получилась нелепая ошибка на тодесе, это нельзя было предвидеть. Мы набираемся опыта. Спасибо зрителям и судьям за то, что оценили наши прокаты.



Мы работаем над мастерством, добавляем куража. До чемпионата России стартов не будет, мы будем работать над программами. Были разговоры с тренером по поводу изучения четверной подкрутки и четверного выброса, но вперёд забегать не будем.



Тамара Николаевна и Артур Николаевич занимаются всеми одинаково, внимания очень много. Все работают без остановки. Внимание уделяется всем спортсменам в группе», — рассказали Кадырова и Бальченко после проката.