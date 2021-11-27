Мишина и Галлямов: хотелось доказать, что вчерашняя ошибка была случайной

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили своё выступление на этапе серии Гран-при в Сочи.

Мишина и Галлямов из-за ошибки в параллельном тройном сальхове были вторыми после первого дня соревнований, но в произвольной программе уступили всего 0,03 балла личному рекорду и завоевали золото.

«Сегодня получилось намного лучше, чем вчера. Возможно, сыграла злость на самих себя. Хотелось сделать всё чисто и доказать, что вчерашняя ошибка была чисто случайной.



В первой части произвольной программы мы показываем любовь, затем показываем, что идём совершать великие дела, мчимся вперёд, ничего не замечая на своём пути. Для каждого это может быть своя личная история.



Вчерашний день мы оставили прошлом и готовились к сегодняшнему дню. Второе место после короткой программы не имеет большого значения. Вчера мы допустили ошибки, поэтому расстроились», — сказали Мишина и Галлямов журналистам.