Россияне завоевали 11 из 18 медалей в парном катании на этапах Гран-при — 2021/2022

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, выиграли 11 из 18 медалей на шести этапах серии Гран-при в сезоне-2021/2022.
Два золота завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В активе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова победа на этапе в США и серебро в Японии. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли этап в Японии и стали третьими в США. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали серебряными призёрами этапов в Канаде и России. Две медали завоевали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев – серебро во Франции и бронзу в Италии. Бронзовыми призёрами российского этапа стали Ясмина Кадырова/Иван Бальченко.
Напомним, что впервые в истории в финале серии Гран-при выступят четыре российские пары Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский, Тарасова/Морозов и Павлюченко/Ходыкин.
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