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Траньков отметил уникальные элементы в программе Павлюченко и Ходыкина

Траньков отметил уникальные элементы в программе Павлюченко и Ходыкина
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал прокат произвольной программы Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Сочи.

Павлюченко и Ходыкин лидировали после короткой программы, а в произвольной улучшили личный рекорд сразу на 7 баллов, но этого не хватило, чтобы завоевать золото. У Дарьи и Дениса второе серебро на этапах Гран-при – 2021/2022 и место в финале серии.

«Молодцы ребята, очень серьёзная заявка была на стартовом каскаде. Тройной тулуп с двойным тулупом и с двойным тулупом – это серьёзный технический изыск. До этого такой каскад выполняли только Столбова и Климов, которые финишировали вторыми на Олимпиаде в Сочи. Каскад выполнен с недокрутиком, но хорошо, что ребята пошли на этот риск. К сожалению, следующий прыжок, тройной сальхов, был выполнен с падением партнёрши. Дальше все элементы были выполнены здорово, плюс там был уникальный тодес вперёд наружу, который выполняют только китайские спортсмены и Павлюченко и Ходыкин», — сказал Траньков в эфире Первого канала.

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