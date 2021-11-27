«Ты сделала это!» Ягудин — о произвольной программе Хромых на Гран-при в Сочи

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал прокат произвольной программы Майи Хромых на этапе Гран-при в Сочи.

Майя была пятой после короткой программы, но в произвольной побила личный рекорд (154,97), несмотря на неудачное приземление со второго четверного тулупа.

«Даже говорить сложно, просто хочется сказать «Да, да, да, молодец, ты сделала это!». Небольшая помарочка на четверном тулупе, но всё равно – два элемента ультра-си в произвольной программе. Молодец, справилась с нервами. К сожалению, вчера короткая программа подвела спортсменку, но сила наших в том, что они никогда не сдаются. Посмотрите, что сейчас происходит здесь. Кричат «Молодец, браво!». Все эти эпитеты заслуженно она завоевала своим прокатом», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.