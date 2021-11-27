Валиева выиграла этап Гран-при в Сочи, Туктамышева и Хромых — призёры

На шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи завершили выступление женщины. Победу одержала Камила Валиева, установившая сразу два мировых рекорда – в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71).

В произвольной программе в Сочи Валиева чисто исполнила четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель и каскад четверной тулуп – ойлер – двойной сальхов.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, допустившая небольшую ошибку при приземлении с сольного тройного акселя.

На третье место с пятого после короткой программы поднялась Майя Хромых, исполнившая два четверных тулупа (сольный с ошибкой на приземлении).



Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи

Женщины



1. Камила Валиева (Россия) – 272,71

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 229,23.

3. Майя Хромых (Россия) – 219,69.

4. Мэрайя Белл (США) – 210,35.