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Тарасова одним словом описала прокаты Валиевой, Туктамышевой и Хромых на гран-при Сочи

Тарасова одним словом описала прокаты Валиевой, Туктамышевой и Хромых на гран-при Сочи
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты этапа Гран-при, который проходил в Сочи (Россия). Российские фигуристки заняли весь пьедестал. Победу одержала Камила Валиева. Она установила сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71). Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Майя Хромых.

«Восторг от всех! Главное, чтобы девочки и дальше были здоровы! Благодарность тренерам», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи
Женщины

1. Камила Валиева (Россия) – 272,71
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 229,23.
3. Майя Хромых (Россия) – 219,69.
4. Мэрайя Белл (США) – 210,35.

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