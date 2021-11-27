Камила Валиева обновила два мировых рекорда после произвольной программы в Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева установила три мировых рекорда на этапе серии Гран-при в Сочи. Накануне она переписала на себя лучшее достижение в короткой программе (87,42), а затем улучшила свои баллы в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71).

Предыдущие рекорды в произвольной программе (180,89) и по сумме двух программ (265,08) Камла установила на этапе Гран-при в Канаде.

В произвольной программе в Сочи Валиева чисто исполнила четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель и каскад четверной тулуп – ойлер – двойной сальхов.

Призёрами российского этапа Гран-при стали Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. При этом чемпионка мира 2015 года уступила 15-летней Валиевой более 40 баллов.