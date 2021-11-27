«Камила просто с другой планеты!» Жулин – о новом мировом рекорде Валиевой

Известный тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от победы российской фигуристки Камилы Валиевой на шестом этапе серии Гран-при, который проходил в Сочи (Россия). Валиева установила сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71). Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Майя Хромых.



«Я всегда говорил и повторяю сейчас, что русское женское фигурное катание просто феноменальное — так оно сегодня и получилось. Поздравляю наших девушек с замечательным выступлением. Мировые рекорды Валиевой? Камила просто с другой планеты!» — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи

Женщины



1. Камила Валиева (Россия) – 272,71

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 229,23.

3. Майя Хромых (Россия) – 219,69.

4. Мэрайя Белл (США) – 210,35.