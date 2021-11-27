Бестемьянова: Валиева сильно прибавляет в эмоциональности катания. Просто чудо!

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу российской фигуристки Камилы Валиевой на шестом этапе серии Гран-при, который проходил в Сочи (Россия). Фигуристка установила сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71). Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Майя Хромых.



«Камила Валиева — это всё в превосходной степени. Мало того, что она фантастически делает очень сложные технические элементы, так делает это ещё и так, что всё выглядит невероятно эстетически красиво, заряжает эмоционально. Камила очень растёт эмоционально и ментально. При том, что она делает очень трудные вещи, Камила сильно прибавляет в плане эмоциональности катания. Это что-то потрясающее. Я испытываю огромное наслаждение, что вообще это вижу. Просто чудо!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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