11 из 24 участников финала Гран-при по фигурному катанию представят Россию

По итогам шести этапов серии Гран-при российские фигуристы отобрались в финал во всех видах программы. В соревнованиях мужчин выступит Михаил Коляда, за медали в танцах на льду будут бороться Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
В турнире спортивных пар и в женском одиночном катании Россия получила рекордное представительство. Никогда ранее в финале Гран-при не выступали четыре пары и пять одиночниц от одной страны.
В парном катании Россию представят Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. В женском одиночном катании в топ-6 вошли пять россиянок: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная.
Финал серии Гран-при-2021/2022 по фигурному катанию пройдёт с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония). Из 24 участников финала серии Гран-при 11 будут из России и 13 из всех остальных стран.
- 27 ноября 2021
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