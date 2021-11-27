Бестемьянова: катание Туктамышевой — ни с чем не сравнимое удовольствие. Лиза зажгла зал

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила выступление российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Майи Хромых, ставших призёрами этапа Гран-при в Сочи.
«Девчонки порадовали, соревнование было очень интересным. Лиза зажгла зал. Я её просто обожаю! Так Туктамышева женственна, хороша и технически, и эмоционально — это по-настоящему харизматичное катание. Лиза — это пример для подражания, показывает в каком возрасте хорошо женское одиночное катание. Мы помним, как хороша была Костнер — не могу ничего лучшего себе представить, сейчас я также жду катание Лизы Туктамышевой, потому что это ни с чем не сравнимое удовольствие.
Очень приятно, что Майя собралась и сделала такие четверные и вообще каталась очень красиво. Стоит ли Хромых рисковать и включать в программу четверной сальхов? Если она не будет вставлять четверные, то Майя не попадёт на Олимпиаду. Ей надо рисковать. Каждая из девушек будет рисковать и делать максимум из того, что умеет. На чемпионате России будут суперсоревнования и настоящая драка», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 27 ноября 2021
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