«Второе дыхание у Лизы открылось». Ягудин — о прокате Туктамышевой на Гран-при в Сочи

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Сочи.
Туктамышева идеально исплнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, но допустила ошибку при приземлении с сольного элемента ультра-си. С остальным контентом Елизавета уверенно справилась, заняла второе место и отобралась в финал Гран-при.
«На протяжении всей произвольной программы у меня была только одна мысль, одно слово, которое я проговаривал про себя – терпеть. Дотерпела до конца, браво, умничка. Ощущение, что второе дыхание у Лизы открылось.
Сумасшедший по сложности элемент – ребёрный тройной аксель, но она его так филигранно исполняет. Второй тройной аксель чуть-чуть вывалила, поэтому подставила вторую ногу. Завела публику!» — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
- 27 ноября 2021
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